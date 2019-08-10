الان تتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاشتباكات في عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، استمرار الاشتباكات المسلحة في عدن. Advertisements وتواصلت الاشتباكات المسلحة بين الحرس الرئاسي وقوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن، أمس، بحسب مصادر أمنية ومحلية. ووقعت الاشتباكات في مناطق كريتر حيث القصر الرئاسي وخور مكسر والعريش، وكذلك في حي ريمي. وامتدت الاشتباكات إلى مناطق شمالي حي دار سعد شمالي عدن.

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