الان تتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاشتباكات في عدن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، استمرار الاشتباكات المسلحة في عدن.
وتواصلت الاشتباكات المسلحة بين الحرس الرئاسي وقوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن، أمس، بحسب مصادر أمنية ومحلية.
ووقعت الاشتباكات في مناطق كريتر حيث القصر الرئاسي وخور مكسر والعريش، وكذلك في حي ريمي.
وامتدت الاشتباكات إلى مناطق شمالي حي دار سعد شمالي عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاشتباكات في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.