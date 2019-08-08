​وزيرة التخطيط تُعلن انخفاض التضخم لـ7.8% والبطالة لـ7.5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات

عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من المؤشرات الاقتصادية الهامة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت الوزيرة، أن التضخم انخفض إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، لافتة إلى أن هذا مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايداً في الإنتاج، وضبطاً للأسواق.

كما أوضحت الوزيرة أن البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام المالي لتصل إلى 7,5% مقارنة بـ 8,1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.