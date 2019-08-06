مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا 2 " في مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا 2) في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب.

وتم عقب التدشين توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 40 أسرة بواقع 110 أطفال و 35 يتيمًا و 50 نازحًا و 25 من الأشد فقرًا في محافظة مأرب.

ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.