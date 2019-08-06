شكرا لقرائتكم خبر عن عطية يواصل زياراته التفقدية لمساكن حجاج اليمن بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

اطمئن وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطيه على أوضاع حجاج اليمن التي تسير على خير ما يرام ، وخاصة فيما يتعلق بمطابقة الفنادق التي يسكنونها كونها تعتبر من أفضل الفنادق وتنطبق عليها مواصفات الوزارة المعدة بهذا الخصوص التي تهدف الى راحة حجاج بيت الله الحرام .

وبحسب وكالة "سبأ" أوضح الوزير عطية أثناء زياراته التفقدية مساء امس في إطار جولته خلال هذه الايام لعدد من تلك الفنادق التي تم إستئجارها من قبل وكالات خدمات الحج والعمرة بإشراف وزارة الاوقاف والارشاد للاطمئنان على أوضاع الحجاج والتعرف عن قرب على احتياجاتهم اللازمة . معربا عن تمنياته أن تسود الفرحة المرسومة على وجوه الحجاج الى آخر يوم في هذا الموسم ، متمنيا لهم السلامة بعد أداء هذا النسك بعون الله عز وجل .

ولفت وزير الاوقاف أن هذه الجهود تتم بمتابعة من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مجددا الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على تذليل الصعاب لحجاج اليمن حتى وصلوا الى مرادهم.