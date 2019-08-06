مجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

أدان مجلس التعاون الخليجى، بشدة، التفجير الإرهابى الذى وقع بمحيط معهد الأورام بالقاهرة، وأدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.
عبر الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزيانى، حسبما ذكرت وكالة الأنباءالسعودية (واس) اليوم الثلاثاء، عن استنكاره لهذه الجريمة البشعة التى تبرهن على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولى لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها، ووصفها بأنها جريمة مروعة تتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.
أكد الزيانى ثقته فى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على كشف ملابسات هذا العمل الإجرامى الجبان، والقبض على مرتكبيه وتقديمهم للقضاء العادل، معربًا عن تعازيه الحارة لذوى الضحايا وللحكومة والشعب المصرى الشقيق، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.
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