الجزائر/ العثور على مخبأ للإرهابيين يحتوي على 8 صواريخ.. 9 قذائف وأسلحة

عثرت وحدات الجيش الجزائري اليوم الاثنين، على مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم العثور بداخل المخبأ على رشاش عيار 12.7 ملم، رشاش من نوع بي كاتي، 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.
كما تم العثور على 8 صواريخ من نوع أس5 كاو، بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، 1460 طلقة من مختلف العيارات، و9 قدائف هاون.
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