ليبيا / مقتل أكثر من 30 شخصًا في ضربةٍ جويّة على بلدة مرزق بجنوب ليبيا

وكالات - قال سكان اليوم، الاثنين 5 أوت 2019، إن ضربة جوية على بلدة مرزق بجنوب ليبيا أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"
وأكدت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة الليلة الماضية على البلدة التي تقع في عمق جنوب ليبيا لكنها نفت إستهداف أي مدنيين.
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