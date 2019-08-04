برشلونة يصدم البرازيلي نيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نائب رئيس برشلونة الإسباني، جوردي كاردونير، نفى تواصل فريقه مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وذكر كاردونير، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية: "نيمار؟ الأمر مُعقد، نحن نعلم أنه غير مرتاح في سان جيرمان، وهو موقف يجب حله في باريس.. ونحن لدينا أسلحة كافية للقتال على الدوري ودوري الأبطال بفرص كبيرة".

وعما إذا كان البارسا قد أجرى محادثات مع نيمار، أجاب "لم نتحدث معه، نحترم الأندية الأخرى والمنافسين كثيرًا، وإذا حدث ذلك يومًا ما سيخرج نيمار ويعلن".

وبشأن إمكانية عودة النجم البرازيلي للنادي الكاتالوني، هذا الصيف، قال "اليوم، وفي هذا الوقت، نستبعد عودته".

واختتم كاردونير "لقب دوري أبطال أوروبا مطلب الجميع، نحب هذا اللقب ولدينا الرغبة في تحقيقه، ونأمل أن نكون مستعدين كل عام لحصده".