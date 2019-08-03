الأمن التونسي يقتل إرهابيين في جبال عرباطة في ولاية قفصة

أفاد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، بأنه تم مساء اليوم السبت القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين في جبال عرباطة في ولاية قفصة.

وأضاف الجبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أن القضاء على الإرهابيين تم في عملية استباقية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني.

وأشار إلى أن العملية المسلحة لا تزال جارية.