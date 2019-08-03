أفاد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، بأنه تم مساء اليوم السبت القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين في جبال عرباطة في ولاية قفصة.
وأضاف الجبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أن القضاء على الإرهابيين تم في عملية استباقية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني.
وأشار إلى أن العملية المسلحة لا تزال جارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التونسي يقتل إرهابيين في جبال عرباطة في ولاية قفصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.