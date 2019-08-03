الرئيس الموريتاني يعيّن إسماعيل ولد سيديا رئيساً للوزراء

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، مرسوماً بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير. وسبق لولد الشيخ سيديا أن شغل مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من بينها الإسكان والتكوين المهني ورئيساً لمنطقة " نواذيبو الحرة". كما عمل ولد الشيخ سيديا كذلك بعد خروجه من الحكومة خبيراً دولياً. وكانت الحكومة الموريتانية قد قدمت، اليوم السبت، استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني وفق مقتضيات الدستور. اقرأ أيضاً... تنصيب ولد الغزواني رئيساً لموريتانيا

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