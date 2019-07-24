رسمياً.. استون فيلا يضم نجم الفراعنة

2019-07-24 | 11:00
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أعلن نادي أستون فيلا الانجليزي، عن تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قادماً من صفوف قاسم باشا المنافس في الدوري التركي.
وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على شبكة الإنترنت منذ قليل، ولكن لم يحدد مدة التعاقد بين الطرفين أو القيمة المالية.
وأشاد أستون فيلا في بيانه بـ"إمكانيات تريزيجيه الفنية، وأكد أنه يتميز باللعب في مركز الجناح الأيسر مع فريقه التركي".
وسلط الموقع الضوء على نشأة اللاعب في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى القارة الأوروبية عن طريق نادي أندرلخت، قبل أن يعار لفترة قصيرة إلى موسكرون حتى انتقل إلى قاسم باشا.
وأشاد أستون فيلا في بيانه بـ"إمكانيات تريزيجيه الفنية، وأكد أنه يتميز باللعب في مركز الجناح الأيسر مع فريقه التركي".
وسلط الموقع الضوء على نشأة اللاعب في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى القارة الأوروبية عن طريق نادي أندرلخت، قبل أن يعار لفترة قصيرة إلى موسكرون حتى انتقل إلى قاسم باشا.
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