نائبة تكشف عن وجود مايقارب الـ2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم

كشفت النائبة عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي، الاربعاء، عن وجود مايقارب الـ2000 خريج حصلوا على شهاداتهم من جامعات خارج العراق لم تقم وزارة التعليم بالاعتراف بها .

وقالت الحبوبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يوجد العديد من خريجي الصيدلة وكليات الطب الذين حصلوا على شهاداتهم في خارج العراق بعد معاناة طويلة"، مشيرة الى ان "لجنة الخبراء في وزارة التعليم العالي وضعت شروطا تعجيزية لمعادلة شهاداتهم والاعتراف بها داخل العراق، حيث وضعت اكثر من ١٢٠ سؤالا لكي يجيبوا عليها خلال فترة قصيرة جدا وهي ثلاث ساعات ونلاحظ هنا كأن اللجنة تتعمد في رسوبهم".

Advertisements

واضافت ان "هناك 230 طالب يؤدون الاختبار التي تحدده لجنة الخبراء في وزارة التعليم، الا اننا نجد بأن عدد الراسبين يكون عددهم 200 خريج والناجحين هم 30 فقط"، مستغربة "من الحساسية الموجودة من اللجنة تجاه هؤلاء الخريجين".

وتابعت الحبوبي ان "هذه اللجنة منعت الخريجين من الاعتراض بحجة قيام الكمبيوتر بتصحيح الأسئلة وهذا الامر غير منطقي اطلاقاً"، لافتة الى ان "هناك مايعادل ال٢٠٠٠ طالب لم يجتازوا أسئلة اختبار معادلة الشهادة في وزارة التعليم بسبب هذه القيود التي وضعتها لجنة الخبراء في الوزارة وهؤلاء الخريجين اليوم اصبحوا بحكم الا شهادة لهم".