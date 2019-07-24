شكرا لقرائتكم توتر بدير الزور.. الحرس الثوري يطرد عناصر موالية للأسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بطرد ميليشيا الدفاع الوطني المساندة لنظام بشار الأسد من حاجز عسكري يتبع للأخيرة في شارع الكورنيش بمدينة الميادين شرق دير الزور.
وأكد ناشطون في شبكة "دير الزور 24" نقلاً عن مصادر أن الحرس الثوري سيطر على الحاجز ونشر عناصر تابعين له، بدلاً من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في المدينة، وسط توتر ملحوظ بين الطرفين.
ويأتي استيلاء الحرس الثوري على الحاجز بالتزامن مع انشقاق عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، وانضمامهم مؤخراً إلى الحرس الثوري في الميادين، وفق المصادر.
وتقدمت ميليشيا الدفاع الوطني بشكوى إلى قيادة قوات الأسد في مدينة الميادين، بريف دير الزور الشرقي، إلا أن الأخيرة رفضت التدخل.
وتسعى ميليشيا الحرس الثوري للهيمنة على مفاصل الحياة في مدينة دير الزور، إذ تسعى لترغيب الأهالي بالانضمام إليها عبر دفع رواتب مغرية.
يشار إلى أن إيران أنشأت عشرات الميليشيات العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في ريف دير الزور الشرقي، وتسعى لدفع الأهالي للانضمام لها.
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