شكرا لقرائتكم فرنسا: على إيران القيام بخطوات ضرورية لخفض التصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن على إيران القيام بالخطوات الضرورية لخفض التصعيد.
في التفاصيل، أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثا إيرانيا كبيرا زار باريس الثلاثاء بأن على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووي واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في الخليج.
والتقى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، في خطوة يسعى فيها ماكرون جاهدا لبدء وساطة بين طهران وواشنطن من أجل تهدئة التوتر في المنطقة.
"الاتفاق النووي"
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "هذا الاجتماع يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعا للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر".
يذكر أن عراقجي كان كبير المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: على إيران القيام بخطوات ضرورية لخفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.