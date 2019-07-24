الاخبار: "مشاريع" شقير متعثرة والخدمات التي طلب تفعيلها موجودة اصلا

ذكرت "الاخبار" انه "بداية تموز الماضي، أرسلت ​وزارة الاتصالات​ لائحة إلى شركتي "ألفا" و"تاتش" المشغّلتين للهاتف الخلوي، لائحة بـ 18 خدمة تُصنّف "قيمة مضافة" في ​قطاع الاتصالات​ (كالرنات، الألعاب، تسليف الدولارات...)، "فارضاً" عليهما تشغيل الخدمات. الشركتان اللتان تُديران شبكتي "الخلوي" المملوكتين من ​الدولة​ أنهتا الاجتماعات مع الشركات الخاصة الثمانية (شركة Bet-Com لم تجتمع مع "ألفا"، بعدما "اكتشفت" من اجتماعها مع ممثلي "تاتش"، أنّ كلّ الخدمات التي تريد تقديمها، مُفعّلة أصلاً لحساب شركات عاملة في القطاع)، وأرسلتا التقرير إلى وزارة الاتصالات.

واوضحت ان الخلاصة، أنّ النسبة الأكبر من الخدمات الـ18، موجودة ولا يُمكن تقديمها من جديد، ولكن لا مشكلة من تشغيل الخدمات التي تُسجّل مسبقاً على فاتورة المستهلك، وهي لا تُصنف "قيمة مضافة".