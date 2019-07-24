الاخبار: أزمة الاعتداء على الموظفين اللبنانيين في كازاخستان أوشكت على الانتهاء

اشارت "​الاخبار​" الى ان أزمة الاعتداء على الموظفين اللبنانيين في ​كازاخستان​ أوشكت على الانتهاء، حيث ينتظر نحو 300 منهم العودة إلى مركز عملهم لدى شركة "اتحاد المقاولين" في غضون شهر.

ووفق عدد منهم، فإن أكثر ما توقفوا عنده خلال المحنة التي تعرضوا لها "ادعاء ​الدولة اللبنانية​ أنها هي من أرسلت طائرات لتستقدمهم إلى لبنان على نفقتها عبر ​الهيئة العليا للإغاثة​، وبإيعاز من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​". إذ يؤكدون أن الشركة "هي التي دفعت التكاليف كافة، وأشرفت على تأمين الطائرات والإجلاء".