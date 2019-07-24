مصادر الشرق الاوسط: الحكومة ستدرج بند التعيينات في أقرب جلسة لها

رجّحت مصادر "الشرق الاوسط" أن "تدرج الحكومة بند التعيينات في أقرب جلسة لمجلس الوزراء من أجل انتظام العمل في المؤسسات والإدارات، خصوصاً في القضاء".
وشددت في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، على أهمية "ملء الشغور القائم منذ أشهر في عدد من المناصب الحساسة، لا سيما مراكز النائب العام التمييزي، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات، والمدير العام لوزارة العدل"، متوقعة "عبورها بمخاضٍ عسير، وتؤسس لمعركة داخل مجلس الوزراء، خصوصاً على المواقع المسيحية، بين التيار الوطني الحرّ الذي يتهمه خصومه بأنه عازم على أن تكون المواقع المسيحية من حصّته وحده، وبين القوات اللبنانية التي تسعى لنيل حصتها"، مشيرة إلى أن "المراكز السنيّة الشاغرة شبه محسومة، وهي ستكون من حصّة رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل دون منازع".
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