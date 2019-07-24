شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تطالب ترمب بتوضيحات حول «محوها من على وجه الأرض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

طالبت أفغانستان أمس (الثلاثاء) بتوضيح تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قال فيها إنه قادر على الانتصار في الحرب الأفغانية خلال 10 أيام فقط بمحوها من على وجه الأرض لكنه لا يريد قتل 10 ملايين شخص. وأدلى ترمب بهذه التصريحات عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض أمس الأول (الإثنين)، معرباً عن تفاؤله بأن تساعد باكستان في التوسط للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان. وقوبلت تصريحات ترمب حول محو أفغانستان برد قوي من الرئاسة الأفغانية التي استُبعدت من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تتهم باكستان بدعم الحركة الإرهابية. وقال قصر الرئاسة الأفغاني في بيان «الأمة الأفغانية لم ولن تسمح أبدا لأي قوة أجنبية بتحديد مصيرها»، مضيفة: «بينما تدعم الحكومة الأفغانية جهود الولايات المتحدة لإحلال السلام في أفغانستان، تؤكد الحكومة أن رؤساء الدول الأجنبية لا يمكنهم تحديد مصير أفغانستان في غياب القيادة الأفغانية».

ودعت الرئاسة إلى توضيح تصريحات ترمب، التي قال فيها إن باكستان تساعد الولايات المتحدة على «تخليص» نفسها من أفغانستان حيث تعمل بلاده «كشرطي» بدلا من أن تخوض الحرب. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض حيث كان يستضيف خان «إذا أردنا خوض حرب في أفغانستان والفوز بها، فبإمكاني الفوز بهذه الحرب خلال أسبوع. أنا فقط لا أريد قتل 10 ملايين شخص»، مضيفاً: «لدي خطط بشأن أفغانستان، إذا أردت أن أفوز بتلك الحرب، فسوف تُمحى أفغانستان من على وجه الأرض. ستختفي».