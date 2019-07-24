شكرا لقرائتكم إعلام الأسد: غارات إسرائيلية تستهدف جنوب سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد في سوريا، عن غارات إسرائيلية وقعت فجر الأربعاء على مرتفعات تل الحارة في جنوب البلاد.

ووفقا لما جاء في تلفزيون النظام الرسمي، فإن غارات إسرائيلية استهدف مرتفعات تقع جنوب سوريا.

فيما كانت مصادر مخابرات غربية قد أعلنت في وقت سابق أن فصائل مسلحة تدعمها إيران تتمركز في تلك المنطقة التي استهدفها الهجوم.

ولم تذكر وسائل إعلام النظام التي ذكرت النبأ أي تفاصيل، لكنها قالت إن الهجوم وقع على منطقة تل الحارة التي كانت نقطة تمركز للقوات الروسية لوقت طويل، إلا أن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تولت السيطرة عليها لاحقا وفقا لما ذكرته مصادر المخابرات الغربية.