”شيخ“ مغربي ينشر فيديو إباحيًا له عن طريق الخطأ

عزل محافظ إقليم ورزازات في المغرب، ”شيخًا“ من منصبه في منطقة إزناكن، إثر تورطه بعلاقة غير شرعية مع سيدة.

ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن الشيخ (ويبلغ 60 عامًا من العمر) ظهر في مقطع فيديو إباحي ”مسرب“ رفقة سيدة (تبلغ 30 عامًا

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وتشير التفاصيل إلى أن الشيخ الستيني متزوج ولديه أبناء، وأقام علاقة غير شرعية مع فتاة ثلاثينية، وكان معتادًا على تصوير لقطات حميمة معها.

إلا أن الشيخ وقع في خطأ أثناء إرساله ”الفيديو“ لها عبر ”واتساب“، ما أدى إلى انتشاره ووقوعه في فضيحة.

وإثر تسرب الفيديو الإباحي، جرى عزل الشيخ من منصبه حيث كان يعمل عون سلطة برتبة ”شيخ قروي“، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.