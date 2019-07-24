الانباء: الحريري مصر على التوافق حول جدول اعمال لجلسة الحكومة قبل توجيه الدعوة

لفتت مصادر مواكبة لصحيفة "الانباء" الكويتية إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي يملك وحده صلاحية دعوة ​مجلس الوزراء​ للانعقاد يصر على ضرورة التوافق حول جدول الاعمال قبل توجيه الدعوة للجلسة هذا الاسبوع او الذي بعده، وان المساعي مستمرة عبر لقاءات علنية ومستترة، وفي هذا الاطار كانت زيارة المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​بعبدا​ امس".

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