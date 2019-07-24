"كتائب القسام": إسرائيل تتهرب من إنجاز صفقة تبادل أسرى مع المقاومة

اعتبر أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن إسرائيل تتهرب من إنجاز صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.
وأشار الى ان "ساسة الاحتلال وقادة الحكومة يكذبون ويدلسون على أهالي جنودهم، الذين أرسلوهم لميدان المعركة".
وتوجه الى عائلات الجنود الأسرى بالقول "هناك فرصة حقيقية لحل قضية الأسرى والمفقودين إذا كانت قيادتكم جادة في فتح هذا الملف". وتابع "نحذر، بأنه قد يكون عرضة للإغلاق نهائيا ولكم في قضية "رون أراد" عبرة".
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