الان تتابع مصر للطيران: قرار الخطوط الجوية البريطانية بتعليق الرحلات بدون أسباب منطقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365 قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء إن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لعدة أيام “لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أى سبب منطقى”، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مطار القاهرة آمن وأن مصر للطيران تواصل العمل فى “بيئة آمنة للغاية”.

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