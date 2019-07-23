الكرخ يجدد عقود اربعة لاعبين للموسم المقبل

رياضة 2019-07-23 | 19:19 66 مشاهدة اعلن نادي الكرخ تجديد عقود اربعة لاعبين للدفاع عن الوان الفريق في الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "ادارة الكرخ جددت عقود نجوم الفريق وهم كل من: عدي شهاب، علي مهدي، حسن رائد، محمود خليل، للموسم القادم من اجل الدفاع عن الوان الفريق في الدوري الكروي الممتاز".



تجدر الاشارة الى ان نادي الكرخ استقطب اربعة لاعبين من فريق سوق الشيوخ يوم السبت الماضي.



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