التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، الـ 25 من ايلول المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019".
وأضافت أن الوزير وافق "على العمل على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد".
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