ترامب: لن نكون شرطياً بمضيق هرمز لحماية سفن السعودية والصين واليابان

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده لن تكون شرطيا في مضيق هرمز لحماية سفن السعودية والصين واليابان. ونقلت "روسيا اليوم"، عن ترامب قوله، إن "الولايات المتحدة لن تؤدي مهام الشرطي في مضيق هرمز لحماية سفن الدول الغنية مثل الصين والسعودية واليابان".

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