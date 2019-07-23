شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يصادق على تعيين مارك إسبر وزيراً للدفاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم (الثلاثاء) بغالبية واضحة على تعيين مارك إسبر (55 عاماً) وزيراً للدفاع، بعد سبعة أشهر من استقالة جيم ماتيس بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترمب. ومن المتوقّع أن يؤدي إسبر، وهو وزير الجيش منذ عام 2017، اليمين الدستورية مساء اليوم، وفقاً للبنتاغون (وزارة الدفاع).

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم (الثلاثاء) بغالبية واضحة على تعيين مارك إسبر (55 عاماً) وزيراً للدفاع، بعد سبعة أشهر من استقالة جيم ماتيس بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترمب. ومن المتوقّع أن يؤدي إسبر، وهو وزير الجيش منذ عام 2017، اليمين الدستورية مساء اليوم، وفقاً للبنتاغون (وزارة الدفاع).

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