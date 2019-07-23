لفتت مصادر رفيعة للـOTV الى أن "خمسة أحرف قادرة على حل المشكلة المرتبطة بملف ​قبرشمون​"، موضحة أن "طلب رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ضمانات يبدو أنها لم تأته، ما يعني عدم وجود قبول لإعطائه مثل هذه الضمانات. فالضمانة الوحيدة التي على جنبلاط أن يطلبها هي ضمانة ​الدولة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـOTV:الضمانة الوحيدة التي على جنبلاط أن يطلبها هي ضمانة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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