بوريس جونسون رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images بوريس جونسون أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد في البلاد. وتفوق جونسون على منافسه وزير الخارجية جريمي هنت في اقتراع لأعضاء الحزب. وسيتسلم رئيس الوزراء الجديد منصبه من تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وعقب الإعلان عن فوزه، تعهد جونسون بإتمام عملية "بريكست" وتوحيد البلاد وهزيمة حزب العمال المعارض.

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