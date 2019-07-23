محمد بن سلمان وشينزو آبي يبحثان هاتفيا الأوضاع الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، برئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



كما استعرض الجانبان خلال الاتصال الجهود الدولية المبذولة تجاه الأزمات الراهنة.

كما عبر ولي العهد السعودي عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وعقد الأمير محمد بن سلمان، نهاية الشهر الماضي، لقاء مع شينزو آبي، بعد انتهاء أعمال قمة العشرين في مدينة أوساكا.