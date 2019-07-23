شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: سلامة يبحث وقف التصعيد والجيش يتقدم نحو العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

تواصل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، تقدمها بجميع المحاور جنوب العاصمة طرابلس. وأكد مسؤول المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريح صحفي، أن قوات الجيش أحرزت اليوم (الثلاثاء) تقدماً في نقاط جديدة، لافتًا إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى.

من جهته التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة اليوم بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لمناقشة تطورات الأوضاع الداخلية والمواقف الدولية بشأن ليبيا. وأوضحت البعثة الأممية، أن اللقاء تناول سبل وقف التصعيد وفرص إحياء العملية السياسية، والتأكيد على أهمية الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

من جهة ثانية عثر خفر السواحل الليبية اليوم، على ثمانية جثث لمهاجرين غير شرعيين في شاطئ البحر بضواحي مدينة سرت. وقال مصدر أمني في سرت، وفقاً لوسائل إعلام محلية، أن الجثث وجدت في حالة تحلل، مشيرًا إلى أن نيابة سرت بدأت تحقيقاتها لمعرفة ظروف موت هؤلاء المهاجرين.