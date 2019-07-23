متروبوليت جبل لبنان والبترون: بالتضامن والتعاون نتغلب على كل الصعاب

أشاد متروبوليت جبل لبنان والبترون وتوابعهما للروم الأرثوذكس سلوان موسي، خلال مشاركته في العشاء السنوي لرعية مار إلياس في بخعاز- جبيل، بـ "الجهود التي تقوم بها اللجنة والمشاريع المقرر تنفيذها قريبا"، معربًا عن سروره بين أبناء بخعاز".
وأكد موسي "أهمية التضامن والعمل بمحبة واخلاص بين جميع المكونات العائلية لما فيه مصلحة وخدمة الكنيسة والوطن"، مشيرًا الى أنه "بالتضامن والتعاون نستطيع التغلب على كل الصعاب".
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