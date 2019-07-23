المجلس الأرثوذكسي اللبناني: لوقف كل عمل يسيء للطوائف والأديان السماوية

اعتبر رئيس "​المجلس الارثوذكسي​ اللبناني" ​روبير الأبيض​ في بيان، أن "عرض "مشروع ليلى" مشين بحق الديانة المسيحية"، مطالبًا بـ"إيقاف البرامج والمسرحيات وكل عمل يسيء للطوائف والأديان السماوية".

وشدد على "أننا نرفض وسنقف في وجه هذا العرض وسيكون هناك حراك سلبي اذا ما استمرت فكرة عرضه"، مطالبًا "رؤساء الجمهورية ​ميشال عون​ و​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ و​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ورجال الدين بالتحرك لإيقاف هذا المشروع".

كما طالب "​وزير الثقافة​ ​محمد داوود داوود​ بـ"التحرك السريع والتدخل لإيقاف هذه المهزلة، سائلا رئيس ​بلدية جبيل​ ​وسام زعرور​ والقيمين على مهرجانات جبيل: "هل هم موافقون عليه واعطوا الإذن لعرضه؟"