دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسؤول إيراني: إسقاط طائرة أمريكية واحتجاز ناقلة "معالم بارزة في تاريخ كفاح المسلمين" دبي (رويترز) - أشاد علي أكبر ولايتي المستشار الكبير للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الثلاثاء بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية واحتجاز ناقلة بحرية ترفع علم بريطانيا ووصف هذه الوقائع بأنها "معالم بارزة في تاريخ كفاح المسلمين". ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ولايتي قوله "الدول الإسلامية...أقوى الآن من ذي قبل كما يتضح من احتجاز ناقلة النفط البريطانية وإسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية التي اخترقت أراضي إيران - وهذه معالم بارزة في تاريخ كفاح المسلمين". (إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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