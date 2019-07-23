محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

لقي شابٌ مصرعه غرقًا خلال ممارسة السباحة بمحمية رأس محمد، بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بغرق "أحمد حلمي مهدي ١٨ سنة، من محافظة الغربية، خلال ممارسته رياضة السباحة داخل نطاق محمية رأس محمد بشرم الشيخ.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شرم الشيخ، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرق شاب خلال السباحة بمحمية رأس محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.