إنطلاق أولى رحلات الفائزين في قرعة الاستفتاء على الدستور بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى الرحلات الشبابية لمحافظة القاهرة، للفائزين في القرعة التي أجريت بين المشاركين في التصويت على التعديلات الدستورية.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إن الرحلة الأولى لمدينة القاهرة، خصصت للشباب الفائز في القرعة، التي أجريت بين المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والمتطوعين في التنظيم.

وأشار بهاء، إلى أن الرحلة تأتي ضمن برنامج "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية، والذي يشمل محاضرات في الأمن القومي والتنمية البشرية ،وزيارات للمعالم السياحية بالقاهرة.

وأضاف، أن الفوج الأول من الرحلة يضم الفائزين من مراكز "الداخلة - بلاط – الفرافرة"، وذلك في الفترة من 21 وحتى 25 يوليو الجاري، ويضم الفوج الثاني الفائزين من مركزي الخارجة وباريس وذلك في الفترة من 4 وحتى 8 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن التقديم يجري من خلال إدارات الشباب الفرعية بكل مركز.