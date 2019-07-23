انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في فنزويلا

قالت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية، أن فنزويلا شهدت انقطاعاً واسعاً للكهرباء أثر على جميع ولاياتها.

وأضافت المنظمة أن الانقطاع تسبب في تعطل 94% من منشآت البنية التحتية للاتصالات في البلاد.

وتأتي الأنباء عن هذا الانقطاع الأخير في أعقاب سلسلة من حوادث انقطاع التيار الكهربائي المماثلة في وقت سابق من العام الجاري، مما أدى إلى توقف جزئي للحياة في مناطق واسعة من البلاد.

ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في هذه الانقطاعات على "أعمال تخريب تقوم بها الولايات المتحدة والمعارضة"، بينما يعزوها زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى الفساد وسوء الإدارة.

وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز إن الدلائل الأولية تشير إلى "هجوم كهرومغناطيسي حاول التأثير على نظام توليد الطاقة الكهرومائية".

ونشر جوايدو تغريدة يوم الإثنين قال فيها: "لقد حاولوا إخفاء المأساة بترشيد استهلاك الكهرباء في عموم البلاد، لكن الفشل واضح، لقد دمروا النظام الكهربائي وليس لديهم أي ردود".