شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: النظام الإيراني كاذب وحالته سيئة للغاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ. ف. ب (واشنطن، طهران)

كذب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الاثنين) مزاعم ايران بأنها فككت «شبكة تجسس» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) واعتقلت 17 شخصا لعلاقتهم المفترضة بالوكالة، قائلاًعلى تويتر «التقرير عن اعتقال إيران جواسيس جندتهم السي آي إيه كاذب تماما».

وأضاف «إنها ليست سوى مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاط الطائرة المسيرة) يطلقها النظام المتدين الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل»، متابعاً «اقتصادهم ميت، وسيتدهور أكثر. إيران في حالة سيئة للغاية».

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو، أمس، أن بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها، موضحاً في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية أن واشنطن لا تريد حرباً مع إيران. ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم. وقال بومبيو: «النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب».