شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: المؤبد لـ11 متهما بخلية طلاب «الدواعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

قضت محكمة مصرية أمس (الإثنين) بالسجن المؤبد لـ11 متهماً، والمشدد 15 سنة لمتهمين والسجن 3 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسورية والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان (جنوب القاهرة) قاموا بتأسيس خلية معظمها لطلاب بالجامعات المصرية وخريجين أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والخروج علي النظام الحاكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة المصرية تهم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسورية، الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية، وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، وحيازة أسلحة لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية.