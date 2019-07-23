شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: المؤبد لـ11 متهما بخلية طلاب «الدواعش» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)قضت محكمة مصرية أمس (الإثنين) بالسجن المؤبد لـ11 متهماً، والمشدد 15 سنة لمتهمين والسجن 3 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسورية والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.
تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان (جنوب القاهرة) قاموا بتأسيس خلية معظمها لطلاب بالجامعات المصرية وخريجين أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والخروج علي النظام الحاكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة المصرية تهم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسورية، الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية، وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، وحيازة أسلحة لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: المؤبد لـ11 متهما بخلية طلاب «الدواعش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.