شكرا لقرائتكم "تعرض لقصف".. توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، في بيان له عن توقف الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه للقصف لقذائف جوية.
وكان المطار قد تعرض قبل أيام لضربة جوية ما أدى لتوقفه موقتا، ثم عاد للعمل بشكل طبيعي.
يذكر أن مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس، وأشارت مصادر أن خلافا بين قوات الوفاق قد يكون وراء قذائف الهاون التي ضربت المطار، خاصة وأن كتيبة "البقرة" على خلاف شديد مع كتيبة "الردع" التي تسيطر عليه.
من جهة أخرى، أكد الجيش الليبي منذ ساعات أن الوحدات العسكرية تتقدم على جميع محاور العاصمة طرابلس، مؤكدا السيطرة على مواقع جديدة.
وكان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، أعلن الاثنين انطلاق المرحلة الحاسمة والأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق.
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