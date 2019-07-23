"رصاصة وهو نايم".. لغز مقتل مزارع في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل مزارع بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز منشأة القناطر.

تبلغ إلى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر من مستشفى الشيخ زايد التخصصى بوصول جثة "سامح. ش" 25 سنة، مزارع ومقيم مركز البدارى بأسيوط إثر إصابته بطلق نارى في الصدر.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "مصطفى. ا" 25 سنة، مزارع، قرر أنه والضحية يعملان في مزرعة رمان وزيتون كائنة بناحية أبوغالب دائرة المركز مستأجرة لشخص يدعى عبد العال حميدة أبو غالب، وأثناء استغراقهما في النوم تناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه ولدى استطلاعه الأمر شاهد أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية فروا هاربين.

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بمعاينة المزرعة محل البلاغ تبين أن مساحتها 70 فدانا، وبها 3 مبانٍ أحدهم مخصص كاستراحة لعمال المزرعة، ووجود آثار دماء بغرفة المجنى عليه.

يشار إلى وجود خلافات حول ملكية المزرعة بين مالكها الحالي كرم إسماعيل وكلا من "عبدالحميد. ع" و"جمال. أ" و"علي. ع".

كلفت إدارة البحث الجنائي بتحري حقيقة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.