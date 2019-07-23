جريزمان يصدم نيمار.. ويتمنى لليفربول تحقيق حلمه

استبعد الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق الكتالوني، متمنيا لليفربول تحقيقه حلمه القديم، وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن "الريدز" منذ عام 1990.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة بعدما رحل عنه في صيف 2017 صوب باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، حيث يشعر بالندم عى خطوة اللعب للنادي الباريسي الذي لم يستطع تلبية طموحات النجم البرازيلي.

وقال جريزمان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أعتقد أن الحديث الآن يجب أن يكون عن إمكانية إنجاز صفقة ضم نيمار إلى برشلونة أولا، لأنني أتوقعها عملية صعبة الحدوث".

وأضاف: "نيمار لاعب رائع، صحيح أنه تعرض لإصابات عدة لكنه يمتلك إمكانيات مذهلة، لا يجب أن ننسى امتلاك برشلونة لاعبين مهمين مثل عثمان ديمبلي وفيليبي كوتينيو، ونأمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معهم لصالح الفريق".

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من ناحية أخرى، تطرق جريزمان للحديث عن المنافسة في البريمييرليج، معترفا بأنه لا يشعر بالندم على خطوة عدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد، قبل عامين متمنيا تتويج ليفربول باللقب.

وقرر جريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد في صيف 2017، وعدم الرحيل إلى مانشستر يونايتد، بسبب حرمان النادي الإسباني حينها من التعاقدات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدم قدرته على تعويض اللاعب الفرنسي.

وأكمل: "كنت أستمتع كثيرا في الدوري الاسباني، حيث إن هذه المسابقة لديها شيء واحد لا يوجد في الدوري الإنجليزي وهو الشمس".

وأتم: "أنا معجب كثيرا بليفربول، وأعتقد أن هذا النادي يستحق الفوز بلقب الدوري الممتاز ، ونأمل أن يتوج به مرة أخرى في يوم من الأيام".

يذكر أن جريزمان انتقل إلى برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي.