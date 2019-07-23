شكرا لقرائتكم قرقاش عن حمد بن جاسم: "وكأن الخطر لن يطال قطر"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، إلى أن رئيس الوزراء القطري السابق كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأميركية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل، والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ملاحظة محمد بن جاسم اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر، بحسب تعبيره.

وكتب قرقاش عبر تويتر: "حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأميركية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا، ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".