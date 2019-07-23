انقطاع التيار الكهربائي عن كراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا

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كراكاس: انقطع التيار الكهربائي عن كراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا الإثنين، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس ومستخدمو شبكة الانترنت. وعند الساعة 16:41 (20:41 ت غ) انقطع التيار الكهربائي عن غالبية العاصمة الفنزويلية، كما أفاد سكان مناطق فنزويلية أخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بانقطاع الكهرباء عن مناطقهم، علما بأن شركة الكهرباء "كوربويليك" أفادت بحصول عطل طاول فقط أجزاء من كراكاس.



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