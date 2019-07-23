تونس: عطب وراء الهبوط الاضطراري لطائرة ليبية

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، أمس، "إنه تم التفطن، صباح أمس، إلى اختراق طائرة ليبية المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين، وفي الحين تم تفعيل منظومة الأهبة العملياتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها".
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