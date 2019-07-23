تهديد بتفجير قنبلة في مسجد بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية إخلاء مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب" في مدينة دويسبورج غربي البلاد بعد تهديد بوجود قنبلة به، فيما قامت الشرطة بتطويق المسجد وتفتيشه أمس.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني أمس، موضحا أن هناك افتراضا بوجود خلفية يمينية متطرفة وراء ذلك، وأشار إلى أنه لا يمكن الإعلان عن أية بيانات أخرى إلا بعد التنسيق مع جهاز أمن الدولة.