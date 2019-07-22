أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين أن "التشكيلات المسلحة غير الشرعية، قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية خمس بلدات في محافظة حماة وكذلك بلدة في محافظة اللاذقية السورية".
وأوضح باكين في تصريح له أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون النار على بلدات حويز وكفر يهود وكورناز وجلامة ومصياف في محافظة حماة، وكذلك جب الزعرور في محافظة اللاذقية".
وأكد باكين أن انتهاكات الجماعات المسلحة غير الشرعية مستمرة في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون محافظتي حماة واللاذقية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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