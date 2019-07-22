بومبيو: تم فرض عقوبات على شركة صينية بسبب قيامها بنقل النفط الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن بلاده "فرض عقوبات على شركة صينية بسبب قيامها بنقل ​النفط​ ال​إيران​ي".

وفي تصريح لصحيفة "​وول ستريت جورنال​"، أوضح بومبيو أن "شركة "Zhuhai Zhenrong" وأحد مديريها يو مين لي، انتهكا ​العقوبات الأميركية​ بشكل متعمد"، مشيراً الى أنه "سيتم تجميد أصول الشركة والشخص المذكورين في ​الولايات المتحدة​، وسيحظر على الجهات الأميركية التعامل معهما".

يذكر أن ​الصين​ كانت من بين الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأميركية على إيران العام الماضي، لكن سريان الإعفاءات انتهى يوم 2 أيار الماضي، وأعلنت ​واشنطن​ أنها لن تمددها.