بومبيو: تم فرض عقوبات على شركة صينية بسبب قيامها بنقل النفط الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده "فرض عقوبات على شركة صينية بسبب قيامها بنقل النفط الإيراني".
وفي تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أوضح بومبيو أن "شركة "Zhuhai Zhenrong" وأحد مديريها يو مين لي، انتهكا العقوبات الأميركية بشكل متعمد"، مشيراً الى أنه "سيتم تجميد أصول الشركة والشخص المذكورين في الولايات المتحدة، وسيحظر على الجهات الأميركية التعامل معهما".
يذكر أن الصين كانت من بين الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأميركية على إيران العام الماضي، لكن سريان الإعفاءات انتهى يوم 2 أيار الماضي، وأعلنت واشنطن أنها لن تمددها.
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