عشرات الضحايا في تفجير سيارة مفخخة بمقديشو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مقديشو

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الإثنين، في تفجير سيارة مفخخة استهدفت نقطة أمنية في أحد الشوارع بالعاصمة الصومالية مقديشو المؤدية إلى مطار مقديشو الدولي.

وقال مصدر أمني إن الإنفجار كان قويا، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم جندي وأصيب 10 آخرون معظمهم مدنيين.

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وذكر المصدر أن السلطات الأمنية طوقت موقع التفجير، ومنعت الصحفيين من الاقتراب، ما صّعب من الحصول على معلومات دقيقة حول الحادث.

وأفاد مصدر طبي أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرا لتزامن التفجير مع وقت كانت عشرات السيارات تصطف أمام النقطة الأمنية التي تعرضت للهجوم. من جانبها، أعلنت حركة الشباب الصومالية في بيان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت إن العملية تكللت بالنجاح، وأسفرت عن خسائر بشرية، دون توضيح عدد القتلى.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “حركة الشباب التكفيرية”، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم “القاعدة”، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.