الهند: إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، اليوم الإثنين، بنجاح؛ مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر، وذلك بعد محاولة باءت بالفشل قبل نحو أسبوع جراء عطل فني، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت المنظمة أن المهمة "Chandrayaan-2"، وتعني بالعربية "مركبة القمر"، انطلقت بنجاح من مركز ساتيش دهاوان الفضائي في جزيرة "سريهاريكوتا" بولاية أندهارا براديش، في مهمة تسعى الهند من خلالها إلى أن تصبح رابع دولة تهبط على القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين.

وكانت المنظمة، قد ألغت المحاولة الأولى، في 14 تموز/ يوليو الجاري، قبل 56 دقيقة من موعد انطلاق المركبة بعد أن رصدت مشكلة تقنية في نظام إطلاقها.

وخلال السنوات العشر الماضية، أطلقت الهند عددا من البعثات الفضائية بهدف الوصول إلى فهم أوسع للقمر والمريخ؛ حيث تهدف نيودلهي إلى أن تصبح واحدة من اللاعبين الأساسيين في المجال الفضائي، وأن ترسل روادها إلى الفضاء بحلول 2022.